شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للتحذير من مخالفة أنظمة الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة، لبيان عدم جواز الذهاب إلى الحج دون تصريح، وضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وقد تضمن التوجيه عددًا من المحاور منها : التأكيد على وجوب الالتزام بالتعليمات والأنظمة الصادرة لتنظيم الحج وتيسيره، وبيان أن التقيد بهذه التعليمات والأنظمة التي وُضعت لخدمة الحجاج وحمايتهم تُعد من تعظيم شعائر الله، والتأكيد على عدم جواز الذهاب إلى الحج بلا تصريح، لأن في ذلك مخالفة لأمر ولي الأمر الذي أصدر هذه التعليمات لتحقيق المصالح العليا في الحج، بالإضافة إلى التذكير بأن من المحاذير العظيمة في الحج بلا تصريح أنه لا يقتصر ضرره على المخالف، بل يتعدى إلى غيره، فيسبب الزحام في المشاعر، ويؤذي الحجاج، ويعيق الخدمات، ويُشغل الجهات الأمنية والصحية، وبيان أن ذلك من الضرر المتعدي المحرم شرعًا

ويأتي هذا التوجيه بالتزامن مع قرب موسم حج هذا العام 1446هـ، وما تشهده هذه الشعيرة العظيمة من تنظيم دقيق وسعي حثيث من القيادة الرشيدة لتيسير أداء النسك لضيوف الرحمن بأمان ويسر وانتظام.