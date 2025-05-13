شكرا لمتابعة خبر عن ترامب لولي العهد : لقد حققت معجزة حديثة بالطريقة العربية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في إطار زيارته التي وصفها بالتاريخية، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمملكة العربية السعودية قائلاً إنها تثير الإعجاب العالمي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء.

ووجه ترامب حديثه للأمير محمد بن سلمان قائلاً: “لقد حققت معجزة حديثة بالطريقة العربية، وهذه طريقة جيدة”.

وكما صرح ترامب بأن الأمير محمد بن سلمان رجل عظيم لا مثيل له، مؤكداً أنه لن ينسى الضيافة الاستثنائية التي أكرمه بها الملك سلمان قبل 8 سنوات، مجدداً التأكيد على أن زيارته إلى الرياض كانت زيارة تاريخية.

ويأتي انطلاق المنتدى ضمن زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة، حيث وصل إلى قصر اليمامة اليوم في الرياض، واستقبله سمو ولي العهد.

وكما قام ولي العهد وترامب بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة ومجالات أخرى.

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