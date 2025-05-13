شكرا لمتابعة خبر عن فرحة الأمير محمد بن سلمان برفع العقوبات الأمريكية رسميًا عن سوريا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، فرحته بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

وكان ترامب ‏قد أكد أنه سيرفع العقوبات عن ⁧‫سوريا‬⁩ استجابة لطلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

وأكد الرئيس الأمريكي، خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، أنه سيرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة جديدة.

ويأتي انطلاق المنتدى ضمن زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة حيث وصل إلى قصر اليمامة اليوم في الرياض، حيث استقبله سمو ولي العهد.

وشهد ولي العهد وترامب توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين في مجال التجارة والطاقة مجالات أخرى.