شكرا لمتابعة خبر عن ملك البحرين يصل إلى الرياض لحضور القمة الخليجية الأمريكية غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى الرياض لحضور القمة الخليجية الأمريكية غدًا.

ويترأس الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفد مملكة البحرين المشارك في القمة الخليجية الأمريكية، التي تستضيفها العاصمة الرياض.

وتأتي زيارة ملك البحرين تلبية لدعوة تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور القمة.

وتشهد القمة غدا مشاركة الرئيس الأمريكي الذي وصل إلى قصر اليمامة اليوم في الرياض، حيث استقبله سمو ولي العهد.

وشهد ولي العهد وترامب توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين في مجال التجارة والطاقة مجالات أخرى.