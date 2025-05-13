شكرا لمتابعة خبر عن أحاديث ودية تجمع ولي العهد وترامب والوليد بن طلال خلال مأدبة الغداء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مأدبة غداء رسمية تكريمًا لفخامة الرئيس الأمريكي دونالد جي ترمب خلال زيارته الرسمية للمملكة .

وظهر سمو ولي العهد، والرئيس ترامب، والأمير الوليد بن طلال، وهم يتبادلون الأحاديث الودية والمصافحة خلال المأدبة، في مشهد عكس أجواء الترحيب وقوة العلاقات .

وكان الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد وصل اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة، وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبليه في مطار الملك خالد الدولي.

وكان في استقبال الرئيس الأمريكي أيضا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق).

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