اخبار السعوديه

أحاديث ودية تجمع ولي العهد وترامب والوليد بن طلال خلال مأدبة الغداء

0 نشر
0 تبليغ

  • أحاديث ودية تجمع ولي العهد وترامب والوليد بن طلال خلال مأدبة الغداء 1/2
  • أحاديث ودية تجمع ولي العهد وترامب والوليد بن طلال خلال مأدبة الغداء 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن أحاديث ودية تجمع ولي العهد وترامب والوليد بن طلال خلال مأدبة الغداء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير مأدبة غداء رسمية تكريمًا لفخامة الرئيس الأمريكي دونالد جي ترمب خلال زيارته الرسمية للمملكة .

وظهر سمو ولي العهد، والرئيس ترامب، والأمير الوليد بن طلال، وهم يتبادلون الأحاديث الودية والمصافحة خلال المأدبة، في مشهد عكس أجواء الترحيب وقوة العلاقات .

وكان الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد وصل اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة، وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبليه في مطار الملك خالد الدولي.

وكان في استقبال الرئيس الأمريكي أيضا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق).

اقرأ أيضًا :

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا