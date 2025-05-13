شكرا لمتابعة خبر عن ترامب: لن أتردد في الدفاع عن المملكة وما رأيته بالرياض لا مثيل له .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انطلق اليوم في العاصمة الرياض منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، حيث يجتمع قادة الأعمال من البلدين لاستكشاف فرص جديدة تعزز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته خلال المنتدى، أنه لن يتردد أبدًا في الدفاع عن المملكة، مشيدًا بما رآه خلال زيارته، ومشيرًا إلى أن الرياض أصبحت عاصمة للتقنيات المتقدمة في العالم.

كما أعرب ترامب عن إعجابه بما وصفه بـ”العبقرية المعمارية” التي شاهدها في المملكة، مؤكدًا أنها تفوق ما رآه في أي مكان آخر حول العالم

ويُقام المنتدى بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة كأول زيارة رسمية خارجية له، ويسلط الضوء على قوة العلاقات الثنائية التي تمتد لما يقارب القرن، والالتزام المشترك بفتح آفاق جديدة للاستثمار.

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