شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل ترامب عند رؤيته مجسمات ملاعب المملكة لاستضافة مونديال 2034.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اصطحب ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جولة على مجسمات ملاعب المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وعندما شاهد ترامب المجسمات حرص على الاقتراب منها لرؤية تفاصيلها بوضوح ثم تبادل الحديث مع سمو ولي العهد وعدد من الإعلاميين الذين يغطوا زيارته للمملكة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل إلى قصر اليمامة اليوم في الرياض، حيث استقبله سمو ولي العهد.

وشهد ولي العهد وترامب توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين في مجال التجارة والطاقة مجالات أخرى.