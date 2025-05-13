شكرا لمتابعة خبر عن ترامب: لا أحد يضاهي ولي العهد وأكن له محبة كبيرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري السعودي ـ الأمريكي، مؤكدًا متانة العلاقة التي تجمعه به.

وقال ترامب خلال كلمته في المنتدى: “لدينا شركاء عظماء في العالم، لكن ليس لدينا من هو أقوى، ولا أحد يضاهي الرجل الذي أمامي، إنه أعظم ممثل، لكم” في رسالة مباشرة إلى سمو ولي العهد.

وأضاف: “لو لم أكن أحبه، لخرجت من هنا بسرعة”، موجهًا حديثه لولي العهد بقوله: “أنت تعرف ذلك جيدًا، إنه يعرفني جيدًا، ولهذا نعطي كثيرًا” .

وتفاعل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع كلمات ترامب بابتسامة ودودة، وسط تصفيق حار من الحضور .