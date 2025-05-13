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ترامب: لا أحد يضاهي ولي العهد وأكن له محبة كبيرة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولي العهد الأمير ، خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري السعودي ـ الأمريكي، مؤكدًا متانة العلاقة التي تجمعه به.

وقال ترامب خلال كلمته في المنتدى: “لدينا شركاء عظماء في العالم، لكن ليس لدينا من هو أقوى، ولا أحد يضاهي الرجل الذي أمامي، إنه أعظم ممثل، لكم” في رسالة مباشرة إلى سمو ولي العهد.

وأضاف: “لو لم أكن أحبه، لخرجت من هنا بسرعة”، موجهًا حديثه لولي العهد بقوله: “أنت تعرف ذلك جيدًا، إنه يعرفني جيدًا، ولهذا نعطي كثيرًا” .

وتفاعل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع كلمات ترامب بابتسامة ودودة، وسط تصفيق حار من الحضور .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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