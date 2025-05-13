شكرا لمتابعة خبر عن جولة لولي العهد والرئيس الأمريكي داخل المعرض المصاحب للمنتدى الاستثماري.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات للمشاركة في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي.

واصطحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جولة داخل المعرض المصاحب للمنتدى، وتفقدا مجسمات ملاعب المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وكما استمع ولي العهد والرئيس الأمريكي إلى عرض من رئيس شركة أرامكو، أمين الناصر، خلال جولتهما في المعرض المصاحب للمنتدى، كما استمعا لعرض عن أحد مشاريع البحر الأحمر بالمملكة.

وقدّم الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، لدونالد ترامب عرضًا تفصيليًا شمل أوراقًا ووثائق تتعلق بالمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في الدرعية، وذلك في قصر اليمامة على هامش الزيارة الرسمية بين البلدين.

وكان الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد وصل اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة، وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبليه في مطار الملك خالد الدولي.

وكان في استقبال الرئيس الأمريكي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق).

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