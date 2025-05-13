شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين المملكة وأمريكا بحضور ولي العهد وترامب.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وشملت الاتفاقيات اتفاقية بين وزارتي الدفاع في البلدين بشأن تطوير وتحديث قدرات القوات المسلحة السعودية، كما جرى توقيع اتفاقية بين وزارتي الطاقة في المملكة والولايات المتحدة.

كما شهد ولي العهد وترامب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الحكومتين .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قصر اليمامة في الرياض، اليوم الثلاثاء، حيث استقبله سمو ولي العهد.