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تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين المملكة وأمريكا بحضور ولي العهد وترامب.. فيديو

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تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين المملكة وأمريكا بحضور ولي العهد وترامب.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - شهد ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير والرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وشملت الاتفاقيات اتفاقية بين وزارتي الدفاع في البلدين بشأن تطوير وتحديث قدرات القوات المسلحة ، كما جرى توقيع اتفاقية بين وزارتي الطاقة في المملكة والولايات المتحدة.

كما شهد ولي العهد وترامب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الحكومتين .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قصر اليمامة في الرياض، اليوم الثلاثاء، حيث استقبله سمو ولي العهد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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