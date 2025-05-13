توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للمواطنين السعوديين بجامعة طيبة

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة, عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بمتعاقدين، وذلك بكفاءات سعودية مؤهلة. ودعت الجامعة الكفاءات السعودية المؤهلة إلى التقديم عبر منصة "جدارات" الإلكترونية من خلال الرابط ، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء 16 / 11 / 1446هـ حتى يوم الأحد 20 / 11 / 1446هـ. وأكدت الجامعة حرصها على استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة في مختلف التخصصات الأكاديمية؛ دعمًا لمسيرتها التعليمية والبحثية، وتعزيزًا لدورها في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.



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