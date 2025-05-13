ويخوض الطلبة السعوديون غمار المنافسة في هذا الحدث العلمي الأكبر من نوعه على مستوى العالم، عبر 40 مشروعًا نوعيًّا تغطي مجالات علمية واعدة، في مواجهة أكثر من 1700 مشاركٍ يمثلون 70 دولة.
وقبيل الافتتاح الرسمي للمعرض، باشر الطلبة السعوديون تركيب مشاريعهم البحثية على المنصات المخصصة للعرض، حيث قامت لجنة الأخلاقيات بمراجعتها للتحقق من أصالتها واعتمادها للمشاركة رسميًا في المنافسات.
وكان المنتخب السعودي قد اختتم أمس استعداداته وتدريباته المكثفة في مقر إقامته بكولومبوس، تأهبًا للمشاركة في هذا المحفل العلمي المرموق الذي يُعد الأضخم عالميًا في مجالات العلوم والهندسة لطلبة ما قبل المرحلة الجامعية. وتشارك المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، في هذا المعرض سنويًا منذ عام 2007، وحققت خلال مشاركاتها المتتالية 160 جائزة، منها 110 جوائز كبرى و50 جائزة خاصة.
ويُعد معرض "آيسف" أكبر منصة عالمية للمشاريع البحثية والابتكارية لطلاب المدارس، حيث تُقيَّم المشاركات من قِبَل نخبة من العلماء والخبراء الدوليين، ما يمنح المشاركين فرصة مميزة لاستعراض قدراتهم العلمية أمام جمهور عالمي من المتخصصين.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق منافسات "آيسف 2025" في أمريكا بمشاركة 40 طالبًا من السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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