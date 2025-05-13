واستهدفت وزارة الصحة تعزيز الإقبال على مهنة التمريض، من خلال مبادرات نوعية أسهمت في زيادة التحاق الطلبة بكليات التمريض، مع التركيز على بناء قوة عاملة وطنية مؤهلة تواكب احتياجات القطاع، وتدعم استدامة التميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في دعم وتمكين الكوادر التمريضية الوطنية، ورفع كفاءتها المهنية، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصحي، وبناء نظام صحي شامل ومتكامل يُعزز ريادة المملكة في تقديم خدمات صحية عالية الجودة على المستويين الإقليمي والدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: ارتفاع معدل توطين الكادر التمريضي إلى ما يقارب 44% خلال العام 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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