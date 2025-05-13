الصحة: ارتفاع معدل توطين الكادر التمريضي إلى ما يقارب 44% خلال العام 2025

كشفت وزارة الصحة تزامنًا مع اليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 مايو من كل عام، عن ارتفاع معدل توطين الكادر التمريضي خلال عام 2025م، إلى ما يقارب 44%، بعد أن كانت 38% في 2016، وذلك نتيجة "لإستراتيجية الترغيب في مهنة التمريض 2018 - 2022". وكانت الوزارة أطلقت إستراتيجيتها بهدف دعم الاكتفاء الذاتي في الكوادر التمريضية الوطنية، وتعزيز إسهامها في رفع جودة الخدمات الصحية، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، الرامية إلى بناء مجتمع حيوي يتمتع بجودة حياة عالية، واقتصاد مزدهر يقوم على الاستثمار في الكفاءات الوطنية.

واستهدفت وزارة الصحة تعزيز الإقبال على مهنة التمريض، من خلال مبادرات نوعية أسهمت في زيادة التحاق الطلبة بكليات التمريض، مع التركيز على بناء قوة عاملة وطنية مؤهلة تواكب احتياجات القطاع، وتدعم استدامة التميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في دعم وتمكين الكوادر التمريضية الوطنية، ورفع كفاءتها المهنية، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصحي، وبناء نظام صحي شامل ومتكامل يُعزز ريادة المملكة في تقديم خدمات صحية عالية الجودة على المستويين الإقليمي والدولي.