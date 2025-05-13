شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يودع ترامب عقب ختام القمة السعودية الأمريكية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، قصر اليمامة في الرياض، بعد اختتام القمة السعودية الأمريكية، وكان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في أجواء رسمية تعكس متانة العلاقات بين البلدين.

وشهدت القمة نقاشات موسعة تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار، في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وتأتي زيارة ترامب للمملكة كأول محطة خارجية له خلال فترتيه الرئاسيتين، ما يعكس تقديره لدور المملكة المحوري في استقرار المنطقة، وحرص واشنطن على تطوير الشراكة الاستراتيجية معها.

كما تؤكد الزيارة أهمية تعزيز التنسيق المشترك ومواصلة التشاور بين القيادتين حيال القضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الأمن والاستقرار العالمي.

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