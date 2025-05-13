شكرا لمتابعة خبر عن ترامب لولي العهد: سنستمر في خدمة بلدكم العظيم بأفضل صورة ممكنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بأن تستمر بلاده في خدمة المملكة.

وقال ترامب خلال القمة السعودية الأمريكية: “سنستمر في خدمة بلدكم العظيم بأفضل صورة ممكنة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قصر اليمامة في الرياض، اليوم الثلاثاء، حيث استقبله سمو ولي العهد.

وشهد ولي العهد وترامب توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين في مجال التجارة والطاقة مجالات أخرى.