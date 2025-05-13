شكرا لمتابعة خبر عن ترامب: أنا وولي العهد نكن لبعضنا كثيراً من الود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن علاقة جيدة تجمعه بولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وذلك عقب استقباله في قصر اليمامة بالرياض اليوم الثلاثاء.

واستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ترامب في قصر اليمامة؛ حيث عزف السلام الملكي السعودي والنشيد الوطني الأمريكي.

وقال ترامب في تصريحات مقتضبة:” نكن لبعضنا الكثير من الود”، معربا عن تقديره لولي العهد، مستذكرا أنه حين رآه قبل سنوات “وجد أنه يتمتع بالحكمة رغم صغر سنه”.

وتحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب،عن وجهته إلى المملكة في أول زيارة رسمية له، مثمناً العلاقة المثمرة بين البلدين.

وشهدا الأمير محمد بن سلمان وترامب في وقت سابق اليوم، توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم بين المملكة والولايات المتحدة في عدة مجالات، بينها الطاقة والأمن والصحة، كما وقعا وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الجانبين أيضا.

يذكر أن ترامب كان وصل صباحا إلى مطار الملك خالد في الرياض، برفقة وفد كبير من الوزراء والمسؤولين الكبار، حيث استقبله ولي العهد، في زيارة تمتد ليومين، قبل أن يتوجه إلى قطر والإمارات.

كما رافقه أيضاً العديد من الرؤساء التنفيذيين الكبار لشركات أميركية ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة وغيرها، شاركوا في منتدى الأعمال السعودي الأميركي.

وتعد تلك الزيارة الرسمية التي وصفها ترامب أمس بالتاريخية الأولى للرئيس الأميركي إلى خارج الولايات المتحدة، خلال ولايته الرئاسية الثانية.

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