شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل: فتحنا المجال أمام المطوّرين الدوليين لبناء المدن الذكية بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح وزير الإسكان والبلديات، ماجد الحقيل، أن النقاشات مع الشركاء من الولايات المتحدة سلطت الضوء على أوجه التعاون الثنائي.

وأكد الحقيل في جلسة حوارية ضمن منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، أن العلاقة بين البلدين تمتد لعقود من العمل المشترك والخبرات المتبادلة، خصوصًا في قطاع التطوير العقاري.

وأضاف، إلى أن الاستثمار الأجنبي في قطاع الإسكان يشهد نموًا لافتًا، مع دخول عدد من المطورين الأميركيين للسوق السعودية، وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأشار إلي أن المملكة فتحت المجال أمام المطوّرين الدوليين لبناء المدن الذكية، قائلا: “نرى اليوم مشاريع تنفذها شركات أميركية تمتد من الرياض إلى مناطق الابتكار المستقبلية، كما نلحظ اهتمامًا متزايدًا من رؤوس الأموال الأجنبية بالفرص العقارية في المملكة.”

وتابع الحقيل: “ما نراه اليوم هو ليس فقط استثمارًا في عقارات، بل في مستقبل مشترك بين بلدين يملكان تاريخًا من التعاون، وطموحًا مشتركًا في بناء مجتمعات مستدامة وفرص اقتصادية واعدة.”