السعودية | 4 خدمات صيدلية بتقنيات رقميّة حديثة يطلقها مستشفى الملك فهد الجامعي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 4 خدمات صيدلية بتقنيات رقميّة حديثة يطلقها مستشفى الملك فهد الجامعي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلق مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أربع خدمات صيدلية بتقنيات رقميّة حديثة، ضمن الخدمات الطبية الحديثة في قسم الخدمات الصيدلية بالمستشفى.

وتشمل الخدمات الصيدلية التقنية الرقمية التي تعد نقلة نوعية على مستوى المملكة، الكبائن الذكية لصرف الأدوية، وجهاز تحضير التغذية الوريدية، وتوحيد إدخال قوائم الأدوية والوصفات الطبية في جهاز المعلومات الطبي، وتطوير نظام الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية الذي يهدف إلى الارتقاء للمستويات العليا في الخدمات الدوائية في المملكة.

وتتيح خدمة الكبائن الذكية للمريض أخذ الدواء منها خلال 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، فعند طلب الدواء يُخزن في الكبائن الذكية الموجودة خارج الصيدلية، ويُرسل إشعار على رقم هاتفه يتضمن كود مخصص للمريض ورقم الصندوق، وعندما يستلم الدواء يصل المستشفى إشعار بأن المريض قد استلم الدواء.

أما جهاز تحضير التغذية الوريدية فهو عبارة عن جهاز ذكي للتواصل مع جهاز المعلومات الطبي للمستشفى، وإدخال التغذية الوريدية ومراقبتها، وكذلك تحضير الدواء في خلال 20 دقيقة.

فيما تسهم تقنية إدخال الطبيب لقوائم الأدوية والوصفات الطبية في جهاز المعلومات الطبي، في توحيد الخدمة المقدمة للمريض وفق نظام تأمين صحي، ويكون نسبة اعتراض شركة التأمين على السداد صفر، ويكون الأخطاء الدوائية صفر، وتقليل دخول المرضى للمستشفى بناء على أخطاء طبية أو مشاكل في تقليل الدواء، وبذلك أسهمت هذه التقنية في تنفيذ أكثر من ألف طلب، وأصبح التنفيذ أسرع وأسهل من السابق بنسبة 70 بالمئة.

ويتيح تطوير نظام الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية المتعلق بهيئة الغذاء والدواء، الذي يعد أحد مراكز التيقن، حيث ترسل من خلاله معلومات عن الأخطاء الدوائية والأعراض الجانبية أو المقدمة كتقرير، الذي أسهم في زيادة عدد التقارير من 30 تقريرًا في العام الواحد إلى 30 تقريرًا في الأسبوع.

وتعد هذه الخدمات التقنية المقدمة للمرضى نقلة نوعية في منظومة الخدمات الصيدلية في جامعي الخبر، وأنها تعد خدمات مكتملة ومقياسًا مرجعيًّا للخدمات المقدمة لجميع المرضى في المنطقة، وبناءً على ذلك اعتمدت قسم الخدمات الصيدلية بالمستشفى من الجمعية الأمريكية للصيادلة بصفته مركزًا معتمدًا.

وتسهم هذه الخدمات التي يقدمها قسم الخدمات الصيدلية في التسهيل على المرضى من حيث استلام واستخدام الخدمات العلاجية بأسهل وأسرع الطرق؛ تأكيدًا لأهمية صحة المريض وراحته، وتعزيزًا لجودة الحياة.

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