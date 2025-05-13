السعودية | الإعلامي عمرو أديب: زيارة ترامب تعكس تحول السعودية إلى أرض الفرص المستقبلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - القاهرة ـ أحمد حماد

قال الإعلامي عمرو أديب في تعليق له حول زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، إن المشهد كان يعكس هيبة وقوة المملكة، حيث وصف الزيارة بأنها تحمل فخامة واضحة وتعكس التعاون بين دولتين لهما تأثير كبير في الساحة الدولية.

وأضاف أديب أن زيارة الولايات المتحدة “المهمة والغنية بالتقنية” إلى السعودية تؤكد على تحول المملكة إلى أرض الفرص والمستقبل، حيث استقبلها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود المملكة في مرحلة جديدة من التطور والنمو.

وأشار الإعلامي إلى أن “الثروات في كل مكان”، ولكن الأهم هو كيفية استغلال كل ريال وكيفية استثمار الحاضر والمستقبل. وقال أديب إن المملكة العربية السعودية تعبر إلى عالم الاقتصاد غير النفطي، وتبني حضورًا قويًا على منصات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وفيما يتعلق بالسياسة، أكد عمرو أديب أن المملكة تعتبر الدولة المحورية في المنطقة، حيث يجب أن يكون هناك تنسيق معها قبل أي تحرك في المنطقة المعقدة. وتابع قائلاً: “فخور بالسعودية القوية الواثقة الكبيرة”، مشيرًا إلى أن زيارة ترامب تمثل بداية لمرحلة جديدة تزداد فيها قوة المملكة على جميع الأصعدة.

ودعا أديب في ختام تصريحاته إلى متابعة قائمة المشروعات التي سيتم الإعلان عنها في نهاية الزيارة التاريخية، والتي تعكس رؤية ولي العهد الطموحة والمستقبل الواعد الذي ينتظر المملكة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط