شكرا لمتابعة خبر عن المسند يحذر من الاقتراب من الحفر والصخور لانتشار ونشاط الزواحف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً عبدالله المسند من الاقتراب من الحفر والصخور أو أكوام الأخشاب مع دخول منتصف مايو وذلك بسبب نشاط الزواحف في تلك الفترة.

وقال المسند :” مع دخول منتصف ⁧‫مايو‬⁩، تبدأ الزواحف بالنشاط في أغلب مناطق ⁧‫السعودية‬⁩ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في الأرياف والمزارع والبراري”٠

‏وأضاف” يُنصح بالحذر، وعدم الاقتراب من الحفر أو الصخور أو أكوام الأخشاب هذا والله أعلم”٠