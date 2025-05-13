شكرا لمتابعة خبر عن المسند يحذر من الاقتراب من الحفر والصخور لانتشار ونشاط الزواحف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حذر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً عبدالله المسند من الاقتراب من الحفر والصخور أو أكوام الأخشاب مع دخول منتصف مايو وذلك بسبب نشاط الزواحف في تلك الفترة.
وقال المسند :” مع دخول منتصف مايو، تبدأ الزواحف بالنشاط في أغلب مناطق السعودية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في الأرياف والمزارع والبراري”٠
وأضاف” يُنصح بالحذر، وعدم الاقتراب من الحفر أو الصخور أو أكوام الأخشاب هذا والله أعلم”٠