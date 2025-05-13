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المسند يحذر من الاقتراب من الحفر والصخور لانتشار ونشاط الزواحف

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المسند يحذر من الاقتراب من الحفر والصخور لانتشار ونشاط الزواحف

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الرياض - علي القحطاني - حذر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً عبدالله المسند من الاقتراب من الحفر والصخور أو أكوام الأخشاب مع دخول منتصف مايو وذلك بسبب نشاط الزواحف في تلك الفترة.

وقال المسند :” مع دخول منتصف ⁧‫مايو‬⁩، تبدأ الزواحف بالنشاط في أغلب مناطق ⁧‫‬⁩ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في الأرياف والمزارع والبراري”٠

‏وأضاف” يُنصح بالحذر، وعدم الاقتراب من الحفر أو الصخور أو أكوام الأخشاب هذا والله أعلم”٠

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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