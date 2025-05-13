الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج

أطلقت وكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، اليوم، خطتها التشغيلية لموسم حج 1446هـ، وذلك بمقر الوكالة بالمسجد النبوي.

وتضمنت الخطة تدشين (100) مبادرة إثرائية توعوية، و(5) مسارات إثرائية ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، إضافة إلى (20) مسارًا إثرائيًّا للتخصصات السبعة الدينية، تهدف إلى إيصال رسالة الحج للعالم بعدة لغات، وتعضيد رسالة المسجد النبوي في الوسطية والاعتدال.

وشملت الخطة التشغيلية للوكالة ثلاثة مرتكزات رئيسة تمثلت في استثمار شرف الزمان من خلال تأكيد فضل فريضة الحج ورسالته الوسطية العالمية، وتعظيم شرف المكان ببث هدايات الحرمين الشريفين للعالمين، وتقديم تجربة إيمانية ثرية ترتكز على الجودة والإتقان والابتكار، ضمن إطار مؤسسي محوكم يسهم في تحقيق رسالة الحج الوسطية وبلوغ أثرها العالمي بلغات متعددة.

وأكد رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في كلمته خلال تدشين الخطة التشغيلية، أن الوكالة سخرت جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، وتحقيق تجربة إيمانية متميزة لهم، من خلال أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ بما يسهم في تقليص حاجزي الزمان والمكان، وإيصال رسالة الحج الوسطية والإنسانية إلى العالم بمختلف لغاته.

وأشار إلى أن الخطة التشغيلية أعطت أولوية قصوى لمشروع التحول الرقمي والذكي، ومخاطبة ضيوف الرحمن والعالم بعدة لغات؛ مما يعكس التزام الرئاسة بمواكبة الرؤية الوطنية للتحول الرقمي، وتحقيق الريادة في المجالات التقنية والذكية والروبوتات الاصطناعية.

وشهد الحفل تدشين الحزمة الإثرائية الرقمية الذكية الأكبر من نوعها للوكالة، بما يتناسب مع طبيعة الموسم ويلبي احتياجات الحجاج، بما يسهم في أداء مناسكهم على النهج النبوي الكريم.