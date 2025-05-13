شكرا لمتابعة خبر عن ترمب يؤدي قبضة القوة لحظة وصوله إلى الرياض واستقبال حافل من سمو ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثّق مقطع فيديو لحظة وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث هبطت الطائرة الرئاسية في مطار الملك خالد الدولي، وكان في استقباله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأظهر الفيديو، ترمب وهو يؤدي حركته الشهيرة برفع قبضة يده في إشارة إلى القوة والثقة، قبل أن يتقدم لمصافحة سمو ولي العهد في مشهد عكس دفء الاستقبال وأهمية الزيارة.

وتُعد هذه الزيارة أولى محطات ترمب الخارجية في ولايته الثانية، وتشمل جولته الخليجية كلاً من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، في إطار تعزيز العلاقات والتعاون الإقليمي.