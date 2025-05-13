شكرا لمتابعة خبر عن ربطة عنق الرئيس الأميركي تلفت الأنظار خلال زيارته للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لفتت ربطة عنق الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأنظار خلال زيارته الرسمية إلى المملكة، حيث اختار ربطة بلون الخزامى البنفسجي، في إشارة رمزية تعبّر عن تقديره للثقافة المحلية.

وذكرت شبكة CNBC أن اللون البنفسجي المستوحى من نبتة الخزامى السعودية لم يكن عشوائيًا، بل يحمل دلالة ثقافية عميقة تعكس الصفاء، النقاء، والضيافة، وهي من أبرز القيم التي تميز المجتمع السعودي.

وتُعرف نبتة الخزامى، أو ما يُطلق عليها محليًا “اللافندر”، بكونها إحدى النباتات العطرية النادرة التي تنمو في المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، وتتميز بأزهارها الهادئة وعطرها الفواح.