شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة ريم بنت الوليد: فخورة بحضور والدي خلال استقبال الرئيس الأمريكي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت الأميرة ريم بنت الوليد، عن فخرها بحضور والدها الأمير الوليد بن طلال خلال استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الأميرة ريم بنت الوليد، عبر حسابها على منصة إكس: “فخورة بكل حضور لوالدي الأمير الوليد بن طلال في مثل هذه اللحظات بتمثيل بلدنا من قصر اليمامة، خلال استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

واستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ترامب في قصر اليمامة؛ حيث عزف السلام الملكي السعودي والنشيد الوطني الأمريكي.