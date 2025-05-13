شكرا لمتابعة خبر عن حديث جانبي يجمع ولي العهد وترامب وإيلون ماسك في قصر اليمامة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏جمع حديث جانبي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيلون ماسك، في قصر اليمامة بالرياض.

واستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ترامب في قصر اليمامة؛ حيث عزف السلام الملكي السعودي والنشيد الوطني الأمريكي.

ورافقت الخيل العربية موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظة وصوله قصر اليمامة في الرياض.