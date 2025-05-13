شكرا لمتابعة خبر عن وفد أميركي رفيع يرافق ترامب في زيارته للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الرياض، في مستهل جولة خليجية تشمل أيضًا قطر والإمارات، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول المنطقة، خاصة في مجالات الاقتصاد والدفاع والتكنولوجيا.

ورافق الرئيس ترامب وفد رفيع المستوى يضم عددًا من كبار المسؤولين التنفيذيين في إدارته، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الطاقة كريس رايت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت.

كما ضم الوفد مجموعة من أبرز رجال الأعمال الأميركيين، من بينهم إيلون ماسك، وسام ألتمان، ولاري فينك، ومارك زوكربيرغ، بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين لشركات كبرى مثل إنفيديا، بلاك روك، وجوجل.

تأتي هذه الزيارة في إطار سعي الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة، حيث أعلنت المملكة عن نيتها استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى أربع سنوات، مع التركيز على مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والتكنولوجيا.

كما تم الإعلان عن صفقة أسلحة جديدة تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للشراكة الدفاعية بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل توترات إقليمية متصاعدة، بما في ذلك الحرب في غزة، والمفاوضات النووية مع إيران، مما يضفي أهمية إضافية على تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية في مواجهة التحديات المشتركة.

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