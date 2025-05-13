سجلات صحية لمنسوبي القطاعين العام والخاص

تتجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإلزام القطاعين العام و الخاص بإنشاء سجلات صحية لمنسوبيها، تتضمن التاريخ الطبي المهني للموظف او العامل، بينما اعتبرت الوزارة السجلات الطبية وثائق سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من قِبل مختصي الرعاية الصحية في المنشأة أو هيئات الفحص الطبي، وذلك وفقاً للائحة فحوص اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية التي طرحت للاستفتاء أخيرا، والتي تهدف إلى توحيد الجهود لبناء إطار متكامل يراعي أفضل الممارسات الدولية ويتماشى مع المعايير المحلية.

قدرة الموظف

من المرتقب أن يسري تطبيق هذه اللائحة على جميع الموظفين والعاملين في الجهات العامة، ومنشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي للموظفين والعاملين المرشحين قبل التعيين، والعاملين على رأس العمل في حالات حددتها اللائحة، ومنها عند وقوع إصابة مهنية، أو عند العودة من إجازة طبية طويلة، أو في حال وجود شكوك على قدرة الموظف على أداء عمله، أو في حال تطلبت الوظيفة فحصا طبيا دوريا.

التزامات الطرفين

يلتزم المسؤول الأول في الجهة إذا كان الموظف غير قادر على أداء مهام العمل البديل بشكل كامل بسبب القيود الطبية بتوفير التعديلات اللازمة على ظروف العمل، مثل ساعات العمل المرنة أو العمل الجزئي أو أي ترتيبات أخرى تضمن استمرار الموظف في بيئة آمنة وملائمة، ويقابل ذلك التزام الموظفين والعاملين بإجراء فحوص اللياقة المهنية التي تطلبها منهم الجهة أو المنشأة وفقا لمتطلبات هذه اللائحة، ووفق النماذج المعتمدة والمهنة التي سيقوم بمزاولتها، والاستجابة لمتطلباتها بالتنسيق مع جهة العمل، والإفصاح عن الأعراض والإصابات والأمراض المهنية، وتقديم أي معلومات صحية ضرورية.

نتائج الفحوص

تنص اللائحة على أنه، بعد الانتهاء من إجراء الفحص الطبي قبل التعيين، أن تكون النتيجة إما لائق صحيا، ويسمح له بمزاولة المهنة المرشح لها، أو أن يكون لائقا صحيا مع تحديد القيود أو الاعتبارات المطلوب الالتزام بها عند مزاولة المهنة المرشح لها، بما في ذلك المدة الزمنية، أو أن يكون غير لائق صحيا، ولا يسمح له بمزاولة المهنة الوظيفة المرشح لها. على أن يمنع الموظف في حال عدم تحقيق متطلبات اللياقة المهنية بعد الفحص الدوري من مزاولة مهنته، ويجب على الإدارة المشرفة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير مهنته.

تهدف الوزارة من وراء هذه اللائحة إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، وتعزيز اللياقة البدنية والنفسية، وضمان قدرة العاملين/الموظفين على أداء مهاهم بأمان، وكفاءة تعريف آلية الفحوص الطبية ما قبل التعيين/التوظيف والدورية لمزاولي المهن ذات المخاطر العالية.

آلية تنفيذ الفحوص

الفحص الطبي قبل التعيين: يجري هذا الفحص على جميع المرشحين للوظائف/المهن.

الفحص الطبي الدوري: يُجرى على فترات زمنية منتظمة وفقاً لمتطلبات كل مهنة/وظيفة، ونوع ومستوى المخاطر الصحية المتعرض لها.

الفحص الطبي الاستثنائي: يجري في الحالات الطارئة مثل وقوع حادث أو تغير ملحوظ في الأداء أو في حال ملاحظة الطبيب المختص لعلامات مبكرة لأمراض مهنية محددة.