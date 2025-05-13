شكرا لمتابعة خبر عن ترامب وولي العهد يمازحان أحد المسؤولين السعوديين بقصر اليمامة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أحد المسؤولين السعوديين أثناء استقبال الرئيس بقصر اليمامة.

‎واستقبل ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مستهل جولة خليجية تستمر عدة أيام.

‎ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب المملكة كلا من قطر والإمارات بـ”التاريخية”، وأنها ستساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.

‎وقال البيت الأبيض إن ترامب “يسعى لتعزيز العلاقة مع دول الشرق الأوسط”.