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ترامب وولي العهد يمازحان أحد المسؤولين السعوديين بقصر اليمامة.. فيديو

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  • ترامب وولي العهد يمازحان أحد المسؤولين السعوديين بقصر اليمامة.. فيديو 1/2
  • ترامب وولي العهد يمازحان أحد المسؤولين السعوديين بقصر اليمامة.. فيديو 2/2

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الرياض - علي القحطاني - مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد الأمير أحد المسؤولين السعوديين أثناء استقبال الرئيس بقصر اليمامة.

‎واستقبل ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مستهل جولة خليجية تستمر عدة أيام.

‎ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب المملكة كلا من قطر والإمارات بـ”التاريخية”، وأنها ستساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.

‎وقال البيت الأبيض إن ترامب “يسعى لتعزيز العلاقة مع دول الشرق الأوسط”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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