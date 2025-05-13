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شكرا لمتابعة خبر عن ترامب وولي العهد يمازحان أحد المسؤولين السعوديين بقصر اليمامة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أحد المسؤولين السعوديين أثناء استقبال الرئيس بقصر اليمامة.
واستقبل ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مستهل جولة خليجية تستمر عدة أيام.
ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب المملكة كلا من قطر والإمارات بـ”التاريخية”، وأنها ستساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.
وقال البيت الأبيض إن ترامب “يسعى لتعزيز العلاقة مع دول الشرق الأوسط”.