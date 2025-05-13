شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة ريما بنت بندر: استثمارات المملكة خلقت مئات الآلاف من فرص العمل في أمريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت السفيرة السعودية في أمريكا الأميرة ريما بنت بندر، إن التحالف السعودي – الأمريكي يمنح رؤية متجددة نحو المستقبل، لافتة إلى أن استثمارات السعودية خلقت مئات الآلاف من فرص العمل في أمريكا.

وأوضحت أن زيارة ترامب تمثل لحظة محورية من أجل السلام والأمن والازدهار العالمي، والمملكة تعمل على تطوير شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والاقتصاد غير النفطي يساهم الآن بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة.

وأشارت الأميرة ريما بنت بندر، إلى أن المملكة تعمل مع شركائها الأمريكيين من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أوروبا وخارجها، مبينة أن الرياض مستعدة لتوفير أرضية محايدة والوفاء بمسؤوليتها في دعم السلام حيثما أمكن، كما ذكرت في المنتدى السعودي – الأمريكي للاستثمار الذي يعقد بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى الرياض.