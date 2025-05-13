شكرا لمتابعة خبر عن ترامب يخص الأميرة ريما بنت بندر بمصافحة لافتة خلال مراسم استقباله.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مراسم استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحظة لافتة حين صافح الرئيس ترامب سفيرة المملكة لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، في لقاء عبّر عن متانة العلاقات السعودية الأمريكية والدور المحوري الذي تضطلع به الأميرة في تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين.

وتأتي هذه المصافحة امتدادًا للعلاقات الدبلوماسية الوثيقة التي تربط الجانبين، إذ سبق للأميرة ريما أن مثلت المملكة في مناسبات أمريكية عدة، كان أبرزها حضورها حفل تنصيب ترامب في يناير الماضي، حيث نقلت تهاني القيادة وتأكيدها على مواصلة الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن.

وحطّ الرئيس الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، رحاله في العاصمة الرياض، في مستهل زيارة رسمية تُعد الأولى له منذ توليه ولايته الثانية في البيت الأبيض، وكان في استقباله عدد من كبار المسؤولين في الدولة، يتقدمهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتندرج زيارة ترامب إلى المملكة ضمن جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر، حيث يبحث ملفات عدة في مقدمتها التعاون الأمني والاقتصادي، إضافة إلى تطورات الوضع في غزة والبرنامج النووي الإيراني.

إقرأ أيضًا