شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تفصل الخدمات عن عدد من المباني الآيلة للسقوط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشرت أمانة محافظة جدة، أمس، أعمال فصل الخدمات عن عدد من المباني الآيلة للسقوط في أحياء الفيصلية، والربوة، والفاروق.

ويأتي ذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، فيما جاءت هذه الخطوة بعد إشعار الملاك واستيفاء الإجراءات النظامية، مع منحهم المهلة الكافية قبل بدء التنفيذ.

وتجري هذه الأعمال، بإشراف الإدارة العامة للطوارئ والأزمات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن خطة لمعالجة أوضاع المباني المتهالكة والحد من مخاطرها على السكان والمحيط العمراني.