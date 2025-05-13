شكرا لمتابعة خبر عن سمو ولي العهد في أحاديث جانبية مع ترامب وإنفانتينو.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت العاصمة الرياض، يوم الثلاثاء، لقطات لافتة جمعت صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ورئيس شركة “تسلا” والملياردير الأميركي إيلون ماسك، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، وذلك على هامش زيارة ترامب للمملكة ضمن جولة خليجية.

وظهر ولي العهد في حديث ودي وجانبي مع ترامب وماسك، في مشهد تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل على نطاق واسع، وسط توقعات بأن اللقاء قد يكون له أبعاد اقتصادية وتكنولوجية، لا سيما مع وجود ماسك المعروف بمشاريعه الرائدة في الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية، فضلًا عن توجهات السعودية الطموحة في “رؤية 2030”.

كما التقى سموه بالرئيس إنفانتينو، حيث تحدثا حول قضايا رياضية، في ظل الاستعدادات المتواصلة التي تقوم بها المملكة لتعزيز حضورها العالمي في الرياضة وتنظيم الفعاليات الكبرى.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد وصل إلى الرياض في مستهل جولة خليجية تشمل أيضًا قطر والإمارات، واصفًا زيارته بـ”التاريخية”، مؤكدًا أنها تهدف إلى “تعزيز التعاون مع قادة الشرق الأوسط في ملفات الأمن والاقتصاد والاستقرار الإقليمي”، بحسب بيان للبيت الأبيض.