شكرا لمتابعة خبر عن البيت الأبيض يشيد بمرافقة الطائرات الحربية لطائرة ترامب قبيل هبوطه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب البيت الأبيض عن امتنانه للمملكة على مرافقة طائراتها الحربية لطائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء دخولها الأجواء السعودية.

زنشر دان سكافينو، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، مقطع فيديو يُظهر المقاتلات السعودية ترافق الطائرة الرئاسية، وكتب عبر منصة إكس: “صباح الخير من طائرة الرئاسة، السعودية! شكراً على المرافقة، ودعم الرئيس ترامب، نقدّر ذلك جميعاً. نراكم قريباً على أرض المطار، شكراً لكم”.

ووصل الرئيس ترامب إلى العاصمة الرياض صباح اليوم حيث كان في استقباله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة شرق أوسطية تشمل قطر والإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة ودول الخليج.

ومن المقرر أن يشارك ترامب في منتدى استثماري يضم قادة تقنيين عالميين، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من القادة الإقليميين.

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