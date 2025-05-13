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طائرات حربية سعودية ترافق طائرة ترامب.. فيديو

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طائرات حربية سعودية ترافق طائرة ترامب.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - ترافق طائرات F -15 SA التابعة للقوات الجوية الملكية الباسلة، الطائرة المقلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ دخولها للأجواء السعودية.

وأظهر مقطع فيديو، الطائرات الجوية الملكية وهي ترافق طائرة ترامب وترحب به لدى استقباله في الأجواء السعودية.

ويحل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضيفاً على الرياض اليوم الثلاثاء، فى مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر، وتستمر حتى الجمعة المقبل.

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MO Nasa

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