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وصول طائرة ترامب إلى الرياض بعد قليل.. فيديو

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وصول طائرة ترامب إلى الرياض بعد قليل.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تصل طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الرياض عند الساعة 9:30 صباحا بتوقيت المملكة اليوم الثلاثاء.

ويحل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضيفاً على الرياض اليوم الثلاثاء، فى مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر، وتستمر حتى الجمعة المقبل.

ويرافق ترامب، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، للمشاركة في الاجتماعات، كما من المتوقع أيضًا أن ينضم وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى الوفد.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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