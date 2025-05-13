شكرا لمتابعة خبر عن سام وربيرغ عن زيارة ترامب للمملكة: نادراً ما أرى هذا العدد من الوزراء يرافقون رئيسا في زيارة رسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تطرق المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سام وربيرغ إلى زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة كاسفاً عن الوفد المرافق له.

وقال وربيرغ:”بصفتي دبلوماسيا أميركيا، نادرا ما أرى هذا العدد من الوزراء يرافقون رئيسا في زيارة رسمية كما يحدث في زيارة ترمب للسعودية، الأمر الذي يؤكد أهميتها”٠

‎وغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه رئيساً لأميركا، ووصف ترامب الزيارة إلى المنطقة بأنها تعد زيارة تاريخية.

‎ورحب مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالزيارة الرسمية لرئيس أميركا دونالد ترمب إلى المملكة، كما يتطلع المجلس أن تعزز الزيارة أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية للبلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالحهما ورؤيتهما المشتركة.