جوازات مطار جدة تواصل استقبال ضيوف الرحمن

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي تعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.
وقد أعلنت الجوازات عن جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية.
من جهته، أعلن مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بمكة المكرمة عن استقبال وإرشاد أكثر من 70 ألف حاج، خلال الفترة من 1 إلى 14 ذي القعدة، عبر أكثر من 2500 حافلة.
وأوضح المدير العام لمركز إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج في مكة المكرمة، عبدالله سندي، أن مرشدين سعوديين مدربين يرشدون حافلات الحجاج من خلال أجهزة لوحية ذكية تعمل بنظام الخرائط الجغرافية الدقيقة، ويتابعها لحظة بلحظة مركز التحكم والمتابعة بالمركز؛ لتسهيل عملية إيصال الحافلة منذ لحظة انطلاقها من المحطة حتى وصولها لمقر سكن الحجيج.
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