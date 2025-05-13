السعودية | “شراكة وثيقة”.. أعضاء في الشيوخ يصفون زيارة ترامب للرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

مع بدء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء للرياض، أكد أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أهمية العلاقة مع السعودية.

وقال السناتور الديمقراطي كريس كونز في تصريحات للعربية/الحدث “أظن أن الأمور ستتغير خلال اليومين المقبلين.”

وثيقة وإيجابية

كما شدد على أن الشراكة مع المملكة لطالما كانت وثيقة وإيجابية، مؤكدا أن السعودية ركيزة أساسية في علاقات أميركا الإقليمية.

بدوره، أعربت السناتور الجمهورية سينثيا لوميس عن أملها بأن ينجح ترامب في جميع علاقاته في هذه الرحلة، سواء في التجارة أو الدبلوماسية.

كما أعربت عن أملها بأن يتمكن الرئيس الأميركي من أن يساعد المنطقتة في أن تصبح أكثر سلامًا وربحية.

ويرافق ترامب في جولته هذه وفد كبير، يضم العديد من وزراء الحكومة وكبار المسؤولين.

حيث من المتوقع أن يناقش العديد من الملفات، منها غزة وتعزيز الأمن في المنطقة، فضلا عن الشراكة بين واشنطن والرياض، بالإضافة إلى الاعلان عن عقد عدة صفقات مرتقبة خلال منتدى الأعمال السعودي الأميركي.

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