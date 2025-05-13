شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الإعلام تعلن عن إقامة “واحة الإعلام” تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الإعلام عن إقامة “واحة الإعلام”، بالشراكة الإستراتيجية مع برنامج جودة الحياة -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- في المدة من 13 – 14 مايو الجاري في منطقة “الصالات الرياضية الخضراء” بمدينة الرياض؛ وذلك تزامنًا مع زيارة فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب إلى المملكة.

وتُعد “واحة الإعلام” منصة متكاملة أطلقتها وزارة الإعلام؛ بهدف تعزيز الحضور الإعلامي للمملكة في أبرز المحافل الدولية، وتوفير بيئة احترافية تواكب التحولات التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030.

وتضم الواحة معارض ومناطق، ومنها: معرض مرور (90) عامًا على العلاقات السعودية الأمريكية، الذي يوثق المحطات التاريخية والجوانب الثقافية المشتركة بين البلدين، ومنطقة “وادي الواحة”، التي توفر شاشة نقل مباشر لأحداث زيارة الرئيس الأمريكي, إضافةً إلى العديد من الخدمات الإعلامية، إلى جانب منطقة “معرض الواحة”، التي تروي حكاية المشروعات التحوّلية في رؤية السعودية 2030، واستعراض المشروعات المشتركة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب 4 أستوديوهات للقنوات التلفزيونية المحلية والدولية.

وصُممت “واحة الإعلام” في نسختها التاسعة على مساحة تبلغ (2000) متر مربع، وتضم أحدث التقنيات، وتوفر عدة مناطق مخصصة للإعلاميين؛ وذلك لمواكبة تغطية زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية، ومن المتوقع أن تستقبل أكثر من (2500) إعلامي محليّ ودوليّ.

وتقام الواحة بمشاركة عدة جهات حكومية، ومنها: التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ومشروع نيوم، وشركة تطوير المربع الجديد، وشركة القدية للاستثمار، وملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034.