شكرا لمتابعة خبر عن نصائح الشيخ د. عبدالرحمن السند لمن يسهو في الصلاة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند نصيحة لمن يقع في السهو في الصلاة.

وقال الشيخ عبد الرحمن خلال حديثه بقناة الرسالة: “في الغالب، الذي يصلي لوحده يقع في السهو، ولذلك على المسلم والمسلمة إذا أرادا الصلاة أن يستحضرا عظم الأمر الذي قدما عليه، فالصلاة عظيمة وهي صلة بين العبد وربه”.

وتابع الشيخ: “استجمع قلبك وكن مهيئًا للصلاة، فقد قال سبحانه وتعالى: ‘قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ’.

وأضاف قائلاً ، إذا وقع في السهو فإنه يأتي بما ترك، فلا تصح الصلاة إلا بإقامة أركانها ويسأل الله دائمًا: ‘اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك'”.