شكرا لمتابعة خبر عن خبير: تأثير المؤثرين أصبح ضعيفاً نظراً لجهود وزارة التجارة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث مازن مهنا، الخبير في التسويق الرقمي، عن الإعلان عبر المؤثرين ومدى تأثيره الآن مقارنة بالماضي.

وقال مهنا خلال حديثه على قناة السعودية: “الإعلان عبر المؤثرين أصبح مختلفاً وتغيرت الاستراتيجية، فقد أصبح مخصصاً لفكرة جديدة أو منتج جديد ” .

وتابع: “تأثير المؤثرين أصبح ضعيفاً لأن عددهم ازداد بشكل كبير، وزاد الوعي بين المواطنين بطريقة ملحوظة ” .

وأشار الخبير إلى الجهود التي قامت بها وزارة التجارة، بما في ذلك مجلس التجارة الإلكترونية والتنبيهات والقيود المفروضة على المؤثرين، وهذه التعليمات أثرت على المنتجات التي يتم الترويج لها.