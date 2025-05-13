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خبير: تأثير المؤثرين أصبح ضعيفاً نظراً لجهود وزارة التجارة ..فيديو

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خبير: تأثير المؤثرين أصبح ضعيفاً نظراً لجهود وزارة التجارة ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تحدث مازن مهنا، الخبير في التسويق الرقمي، عن الإعلان عبر المؤثرين ومدى تأثيره الآن مقارنة بالماضي.

وقال مهنا خلال حديثه على قناة : “الإعلان عبر المؤثرين أصبح مختلفاً وتغيرت الاستراتيجية، فقد أصبح مخصصاً لفكرة جديدة أو منتج جديد ” .

وتابع: “تأثير المؤثرين أصبح ضعيفاً لأن عددهم ازداد بشكل كبير، وزاد الوعي بين المواطنين بطريقة ملحوظة ” .

وأشار الخبير إلى الجهود التي قامت بها وزارة التجارة، بما في ذلك مجلس التجارة الإلكترونية والتنبيهات والقيود المفروضة على المؤثرين، وهذه التعليمات أثرت على المنتجات التي يتم الترويج لها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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