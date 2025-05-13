شكرا لمتابعة خبر عن صورة جغرافية مذهلة لأرض العرب والصحراء الكبرى قبل 6,000 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصدت صورة جغرافية مذهلة أرض العرب والصحراء الكبرى اليوم، وشكلها قبل نحو 6,000 عام.

وقال عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، أن الصورة توثق تحولًا بيئيًا وجغرافيًا بالغ الأهمية في تاريخ المنطقة.

وأضاف أن قبل نحو ستة آلاف عام، كانت منطقة سافانا غنية بالمياه والنباتات،وتنتشر فيها البحيرات والأنهار، وتعيش فيها جماعات بشرية تمارس الرعي والزراعة، وهذا ما تؤكده النقوش الصخرية المكتشفة في مناطق متعددة في المملكة على سبيل المثال.

وأشار إلى أن ما نراه من تحول إلى التصحر هو نتيجة طبيعية لدورة مناخية عظمى حيث تراجع الرياح الموسمية الجنوبية، ما أدى إلى تراجع الأمطار تدريجياً، وتحول الأراضي إلى صحراء قاحلة.

ولفت إلى أن التغير المناخي دفع السكان نحو الأنهار ومناطق السهول الخصبة، مما مهّد لقيام حضارات كبرى.

ونوه بأن هذه الصورة تؤكد أن المناخ متغيّر بطبيعته، وأن البيئات الخضراء قد تتحول إلى صحارى والعكس صحيح، وصدق المصطفى عليه الصلاة والسلام: ” لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً.