طريق سعود بنجران بلا جسور مشاة

مازال طريق الملك سعود في نجران يفتقد إلى جسور المشاة، حيث يعتبر من الطرق المهمة والحيوية بالمنطقة والبوابة الشمالية للقادمين والمغادرين للمناطق الجنوبية، والذي يبدأ من إشارة مفرق الخميس إلا أنه يخلو تمامًا من تلك الجسور، إذ يرى الأهالي أن الطريق يحتاج إلى إنشاء جسور مشاة في أسرع وقت، باعتباره طريقًا سريعًا وحيويًا بات يشكل خطرًا على العابرين للجانب الآخر، وشهد الأيام الماضية حوادث دهس.

البوابة الشمالية

يقول المواطن، حمد محمد ال سالم، إن مدينة نجران شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تؤثر على الحياة اليومية لسكانها من بين هذه التحديات، غياب جسور المشاة على طريق الملك سعود، الذي يُعتبر البوابة الشمالية للقادمين إلى نجران.

طريق حيوي

يرى المواطن، فاحان بن هندي العتيبي، أن طريق الملك سعود أحد الشرايين الرئيسية في مدينة نجران، حيث يشهد حركة مرور سيارات كثيفة على مدار الساعة، وبالرغم من أهمية هذا الطريق الحيوي، إلا أنه يفتقر إلى جسور مشاة، مما يعرض المارة لمخاطر كبيرة عند عبورهم للطريق، كذلك يعاني كبار السن والأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة من صعوبات في عبور الطريق بأمان.

حوادث دهس

يضيف المواطن، محيي حمد اليامي، أن عدم وجود جسور مشاة على طريق الملك سعود يؤدي إلى حوادث دهس، حيث يضطر المشاة لعبور الطريق بين السيارات المارة في الطريق، مما يتسبب في حوادث مميتة وإصابات خطيرة مطالبًا بتدخل سريع لإنشاء الجسور على امتداد الطريق وتحسين مستوى السلامة، مما يسهم في خلق بيئة مرورية آمنة لجميع مستخدمي الطريق.

ويذكر المواطن، محمد خزيم عسيري، أن طريق الملك سعود واحدًا من الطرق الحيوية والهامة داخل المدينة، ويوجد على جوانبه العديد من المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم الشهيرة، بما في ذلك حديقة وممشى يجتذبان أعدادًا كبيرة من الزوار والمشاة.

تحت إجراءات الترسية

من جانبها أوضحت أمانة نجران لـ«دوت الخليج» أنه تم طرح مشروع إنشاء جسر مشاة على طريق الملك سعود في منافسة عامة والمشروع تحت إجراءات الترسية.