انت الان تتابع وكيل "الصناعة" لـ"الخليج 365": نركز على صناعات متخصصة تواكب السوق.. وندعم رواد الأعمال عبر برامج إنتاج تجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي، المهندس عبدالعزيز بن ماجد الأحمدي، في تصريح خاص لـ”الخليج 365”، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت على التنويع في القطاعات المستهدفة؛ ما يتطلب صناعات متخصصة، ترتبط باحتياجات السوق والعميل، التي تتغير باستمرار، مشيرًا إلى أن عمليات البحث والابتكار تُمكّن المصانع من مواكبة هذه التغيرات، ودعم رواد الأعمال في دخول القطاع الصناعي.

وقال “الأحمدي”: “هناك تعاون مع عدد كبير من الجامعات، كما أطلقت الوزارة برامج تُمكن رواد الأعمال من نقل منتجاتهم من مراحل التجربة والتطوير إلى مراحل الإنتاج التجاري؛ وهو ما ينعكس على نمو القطاع الصناعي”.

وأضاف في تصريح إلى "الخليج 365" عن التجمعات الصناعية بأن هناك تطويرًا لمفهوم التجمعات الصناعية لتوفير خدمات فوقية للمستثمرين، بما يسهم في تقليل التكاليف، مشيرًا إلى قرب إعلان عدد من هذه التجمعات قريبًا، ستُخصَّص لقطاعات عدة، وتستهدف المصنعين المحليين والدوليين؛ لخلق تكامل وجاذبية أكبر.

جاء ذلك خلال تدشينه أمس الاثنين فعاليات “أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025” في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 524 جهة من 20 دولة، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية، والخبراء والمستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح “الأحمدي” في كلمته الافتتاحية أن هذا الحدث يعد ممكنًا رئيسيًّا لتعزيز النمو في القطاع الصناعي، وخلق شراكات نوعية بين القطاعات.. مشيدًا بتكامُل منظومة الصناعة والثروة المعدنية مع باقي الجهات الحكومية؛ لبناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة حددت 15 ممكنًا صناعيًّا في السعودية، موزعة ضمن أربعة محاور رئيسية: تكامل ومرونة سلاسل الإمداد، تعزيز البيئة التشريعية، زيادة الصادرات والتبادل التجاري، وأخيرًا البحث والتطوير والابتكار. وتتضمن هذه الممكنات أكثر من 136 مبادرة، تعمل عليها الجهات المعنية.