شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين: العلاقة بين المملكة وأمريكا مفيدة للعالم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تتمتع المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات استراتيجية رائعة، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الطرفين.

وتحدث خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تصريح سابق له عن أهمية العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سموه في تصريحه :”أن العلاقة بين المملكة وأمريكا مفيدة للعالم وكذلك لمنطقتنا”، لافتًا أنه يريد استمرار العلاقات الوثيقة والتعاون في كافة المجالات.

ويصل غدا الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الرياض وسيكون في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لعقد قمة ثنائية تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات خاصة في المجال الاقتصادي ويتصدرها التعاون النووي وإعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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