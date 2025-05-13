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خادم الحرمين الشريفين: العلاقة بين المملكة وأمريكا مفيدة للعالم.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تتمتع المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات استراتيجية رائعة، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الطرفين.

وتحدث خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تصريح سابق له عن أهمية العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سموه في تصريحه :”أن العلاقة بين المملكة وأمريكا مفيدة للعالم وكذلك لمنطقتنا”، لافتًا أنه يريد استمرار العلاقات الوثيقة والتعاون في كافة المجالات.

ويصل غدا الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الرياض وسيكون في استقباله ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز لعقد قمة ثنائية تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات خاصة في المجال الاقتصادي ويتصدرها التعاون النووي وإعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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