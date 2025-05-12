132 ألف وثيقة صلح في عام 2024

استدامة العلاقات
ويستمر مركز المصالحة في تقديم خدماته من خلال منصة «تراضي» الإلكترونية taradhi.moj.gov.sa، عبر مصلحين ومصلحات مؤهلين، يقدمون خدمات الوساطة والصلح؛ مما يسهم في حل النزاعات بعيدًا عن أروقة المحاكم. وأسهم هذا التوجه بشكل كبير في استدامة العلاقات الفردية والتعاقدية، كما أسهم في تقليص التدفق على الدوائر القضائية بالمحاكم.
سندات تنفيذية
وتتيح منصة «تراضي» حل النزاعات عن بُعد؛ مما يوفر على الأطراف الحاجة إلى مراجعة مقرات المصالحة، وذلك من خلال إجراءات مؤتمتة ومتطورة تواكب التحول الرقمي؛ بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمة بأسرع وقت وأقل جهد.
كما أن وثائق الصلح الصادرة عن المنصة تعدُّ سندات تنفيذية؛ مما يعني إمكانية تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال أحد الأطراف بالبنود الواردة فيها.
وشهدت تجربة المستفيد من خدمات منصة «تراضي» تطورًا ملحوظًا بفضل إطلاق مجموعة من المزايا والخصائص الجديدة التي تسهم في تسريع وتحسين إجراءات المصالحة، وتخفف من العبء البشري.
وتأتي هذه الإنجازات في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى المبادرات المهمة في برنامج التحول الوطني، ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن تكون المصالحة هي الوسيلة المثلى اجتماعيًا واقتصاديًا في تسوية النزاعات.
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