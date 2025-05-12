1800 زيارة للمنشآت الغذائية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 1800 زيارة رقابية، وأصدرت وجددت 6131 شهادة صحية، وتدريب 10.877 مستفيدًا، وذلك ضمن جهودها في متابعة أداء المؤشرات للإدارة العامة للامتثال وصحة البيئة خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وأكدت الأمانة على استمرار تكثيف الجهود الرقابية لضمان بيئة صحية وآمنة للمستهلكين، لافتة النظر إلى تنفيذ الجولات وفق خطط ميدانية دقيقة تستهدف المنشآت الغذائية، والأسواق، ومنافذ بيع المواد الاستهلاكية، للتأكد من التزام الجميع باللوائح والأنظمة المعتمدة، داعية أصحاب المنشآت إلى التقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية، تفاديًا للوقوع في المخالفات، وحرصًا على سلامة المجتمع ورفع جودة الخدمات المقدمة.

ودعت الأمانة الجميع إلى التفاعل مع الجهود الرقابية عبر الإبلاغ عن أي مخالفات صحية من خلال مركز البلاغات 940، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتعزيز الرقابة.