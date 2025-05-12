تدشين برنامج «القطيف مدينة صحية»

دشّن محافظ القطيف رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج المدينة الصحية بالمحافظة إبراهيم بن محمد الخريف، اليوم، برنامج «القطيف مدينة صحية»، وذلك بحضور ممثلة وزارة الصحة بالشرقية أمل بنت أحمد العنزي، وأعضاء اللجنة الرئيسية، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

واستُهل اللقاء في مقر المحافظة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة ألقاها الخريف رحب فيها بالحضور، مشيرًا إلى المقومات التي تمتلكها المحافظة وتمكنها من أن تكون أنموذجًا وطنيًا في تطبيق أعلى معايير المدن الصحية، مؤكدًا أن البرنامج يأتي امتدادًا لما تحققه القطيف من تطور في مختلف المجالات، بدعم القيادة ومتابعة أمير المنطقة الشرقية ونائبه.

وأوضح الخريف أن البرنامج يُمثل نقطة انطلاق نحو تفعيل المبادرات المجتمعية، وتعزيز روح الابتكار، وبناء نموذج متكامل للتعاون المؤسسي والمجتمعي، بما ينعكس إيجابًا على صحة الإنسان وجودة الحياة.

عقب ذلك، أطلق الخريف شعار وهوية برنامج «القطيف مدينة صحية»، تلاه عرض مرئي تعريفي قدّم لمحة شاملة حول مفهوم المدن الصحية، وأبرز أهدافها ومعاييرها الدولية.

وألقى منسق البرنامج بمحافظة القطيف الدكتور هادي آل شيخ ناصر كلمة أشار فيها إلى أهمية هذه المبادرة التنموية، مؤكدًا أنها تنسجم مع رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وبناء مدن صحية ومستدامة من خلال تبني معايير دولية شاملة.

وبيّن آل شيخ ناصر أن البرنامج يعكس ثمرة تعاون مشترك بين الجهات الرسمية والمجتمعية، حيث تعمل المحافظة على تحقيق أكثر من 80 معيارًا موزعة على تسعة محاور تشمل: الصحة، البيئة، السلامة، المشاركة المجتمعية، والتعليم، وغيرها، بهدف توفير بيئة حضرية داعمة للرفاه وجودة الحياة.

وأضاف أن المشروع سيسهم في تمكين صناع القرار بمعلومات دقيقة، وتقليص الفوارق الصحية، وتحفيز العمل الجماعي نحو نموذج حضري متكامل، يعزز مكانة القطيف ضمن المدن السعودية الساعية لتحسين حياة السكان عبر التخطيط المجتمعي والمبادرات الوقائية.

وفي ختام اللقاء، حثّ الخريف جميع الأعضاء ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية على الاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد، مثنيًا على الجهود المبذولة، ومؤكدًا أهمية تضافرها لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات وتحقيق الأهداف المنشودة.