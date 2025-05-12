شكرا لمتابعة خبر عن مختص: تسوية المستحقات للعامل أمر إلزامي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح صالح الديري، مختص بالموارد البشرية، ماذا تعني المخالصة الوظيفية، مشيرا إلي أنها ليست إلزامية وفقا لنظام العمل.

وقال الديري، في لقاء مع برنامج سيدتي: ” المخالصة الوظيفية عبارة عن نموذج يوضح المبلغ الذي تم تسويته بين صاحب العمل والعامل، بتفاصيل واضحة تحمي حقوق الطرفين، وتبعد عدم الشفافية والوضوح”.

وتابع: “والمخالصة ليست إلزامية وفقا لنظام العمل، والذي نص في المادة 88 أنه في حال انتهاء العقد بشكل طبيعي فمعناه أنك تستحق التسوية خلال مدة أسبوع، لكن إذا كان من قبل الموظف تكون خلال أسبوعين”.

وأضاف: “تسوية المستحقات للعامل أمر إلزامي ولكن شكل المخالصة يختلف من منظمة لأخرى، وعلى الموظف أن يراجع تفاصيل المخالصة وطريقة إنهاء العقد بشكل صحيح وتسوية أموره المالية”.

وعن الأمور التي قد يخسرها الموظف بعد توقيع المخالصة، في حالة عدم الانتباه للتفاصيل، قال: “قد يكون لديه عدم حفظ لإجازاته وتقديمها، مثل إجازة تقدم بها ثم لم يطالب بإلغائها، وفي حال تحويل مستحقاتك المالية للبنك لابد من عدم التوقيع عن أنك استلمت كافة مستحقاتك”.