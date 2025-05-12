3 معايير لإغلاق تقاطع حيوي بالأحساء

فيما تبدأ أمانة الأحساء بالتعاون مع مرور الأحساء الأربعاء المقبل في الإغلاق «الجزئي» تجريبيًا لتقاطع طريق الملك فهد مع طريق عين النجم (تقاطع الأمانة)، وذلك ضمن خطة تجربة الحلول المرورية المقترحة، سيتم العمل بتحويل الإشارة من 4 أطوار إلى 3 أطوار، وذلك بإغلاق أحد الطرق في التقاطع.

وحدد المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل لـ«دوت الخليج» نحو 3 معايير لتحديد نجاح أو فشل التجربة، وهي: تحسن مستوى الخدمة في التقاطع، وتقليل زمن الانتظار في الإشارة المرورية، وكذلك تقليل زمن الرحلات.

الحلول المرورية

أضاف أن خطة السير الجديدة في موقع الإغلاق التجريبي، على النحو التالي: يكون مسار المركبات القادمة غرباً من الطريق الدائري الداخلي عند الإشارة المرورية للتقاطع، حيث ستكون حركة سيرها إلزامياً باتجاه الجنوب نحو جسر تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق عين نجم، وهذا الإجراء المؤقت وفقاً لدراسة ميدانية لحركة سير المركبات في التقاطع، بهدف اختبار مدى فاعلية الحلول المرورية المقترحة على أرض الواقع قبل الاعتماد بصفة دائمة، في حال أثبتت التجربة نجاحها في تحقيق الانسيابية للحركة المرورية في هذا التقاطع الحيوي.

لمدة أسبوعين

أبان بوشل لـ«دوت الخليج» أن المدة الزمنية المقرر تطبيقها تجريبيًا لإغلاق التقاطع هي أسبوعين من موعد الإغلاق، وفي حال نجاح التجربة سيتم الإغلاق بشكل دائم، مبينًا أن هذا التقاطع من بين حزمة تقاطعات في المحافظة، إذ أن هذا التقاطع يشهد ازدحاما مروريًا خلال أوقات الذروة، مما يتطلب بذل الجهود الهندسية لتحسين مستوى الخدمة بالتقاطع وتقليل أزمنة الانتظار، مرجعًا أسباب الإغلاق للتقاطع إلى 3 أسباب، وهي:

01- ليتم رصد التقاطعات الحرجة مروريًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

02- ليتم عمل الدراسات المرورية اللازمة للمعالجة.

03- لتحسين مستوى الخدمة بتلك التقاطعات.